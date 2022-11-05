После Кыргызстана и Таджикистана: сборная России нашла очередного "грозного" соперника для спарринга

Сборная России, изгнанная из международного футбола из-за полномасштабного вторжения на украинские территории, нашла еще одного соперника для товарищеского матча.

20 ноября в Ташкенте на Центральном стадионе "Пахтакор" национальная сборная страны-агрессора встретится с командой Узбекистана, занимающей 77-е место в рейтинге ФИФА.

О проведении этого спарринга сообщил Российский футбольный союз (РФС).

Отметим, что поиск соперника для россиян теперь стал огромной проблемой, ведь почти никто в мире не хочет играть с оккупантами.

С начала полномасштабной войны, которую РФ развязала против Украины, российская сборная провела всего один матч — в спарринге был обыгран "топовый" Кыргызстан со счетом 2:1.

17 ноября в Душанбе подопечные Валерия Карпина проведут контрольный поединок с Таджикистаном.

Напомним, на 19 ноября в Санкт-Петербурге у российской команды был запланирован товарищеский матч против сборной Боснии и Герцеговины, однако в результате общественного давления боснийцы объявили об отмене игры.

Отстранение России от международного футбола

Еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. В частности, российские клубы выгнали из еврокубков, а сборную РФ исключили из плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022.

Позже УЕФА продлил "бан" клубам и сборным РФ, запретив россиянам участвовать в соревнованиях и в сезоне-2022/23. В то же время отметим, что Россию до сих пор не исключили из УЕФА и ФИФА.

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