После неудачи в Лиге чемпионов: "Интер" сенсационно проиграл аутсайдеру Серии А

Нерадзурри пропустили два гола от "Сассуоло".
В рамках 26-го тура итальянской Серии А "Интер" дома неожиданно уступил "Сассуоло" – 0:2.
"Нероверди" дважды расписались в воротах известных владельцев в первом тайме. Точные удары на счету Джакомо Распадори и Джанлуки Скамаччи.
"Интер" так и не смог ответить даже одним забитым голом.
- "Нерадзурри" идут на второй позиции с отставанием от "Милана" в два очка и игрой в запасе. "Сассуоло" на 11-й позиции.
- 25 февраля команда Симоне Индзаги сыграет против "Дженоа", а 1 марта встретится с "Миланом" в Кубке Италии.
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