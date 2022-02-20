После неудачи в Лиге чемпионов: "Интер" сенсационно проиграл аутсайдеру Серии А

После неудачи в Лиге чемпионов: "Интер" сенсационно проиграл аутсайдеру Серии А

Нерадзурри пропустили два гола от "Сассуоло".

В рамках 26-го тура итальянской Серии А "Интер" дома неожиданно уступил "Сассуоло" – 0:2 .

"Нероверди" дважды расписались в воротах известных владельцев в первом тайме. Точные удары на счету Джакомо Распадори и Джанлуки Скамаччи.

"Интер" так и не смог ответить даже одним забитым голом.

"Нерадзурри" идут на второй позиции с отставанием от "Милана" в два очка и игрой в запасе. "Сассуоло" на 11-й позиции.

25 февраля команда Симоне Индзаги сыграет против "Дженоа", а 1 марта встретится с "Миланом" в Кубке Италии.

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