После неудачного старта сезона: главный тренер "Днепра-1" подал в отставку

Александр Кучер покинул пост главного тренера "Днепра-1".

Об этом 40-летний украинский специалист сообщил на пресс-конференции после матча 4-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) против "Оболони".

Днепровский клуб потерпел сенсационное поражение от "пивоваров" со счетом 1:2 .

"Хочу поблагодарить всех. Я подаю в отставку вместе с тренерским штабом. Вину за те результаты, которые мы показываем в последнее время, я беру на себя. Всем спасибо", – сказал Кучер.

Кучер возглавлял "Днепр-1" с начала прошлого сезона. Он провел команду к серебряным наградам чемпионата Украины, что также дало днепрянам дебютировать в квалификации Лиги чемпионов.

Начало текущего сезона оказалось для "Днепра-1" неудачным. Днепровский клуб вылетел из квалификации Лиги чемпионов от греческого "Панатинаикоса", после чего прекратил выступления и в отборе Лиги Европы, не сумев одолеть пражскую "Славию".

Во внутреннем первенстве "Днепр-1" стартовал победой над "Полесьем", но затем сыграл вничью с "Минаем" и уступил "Оболони". Сейчас днепровский клуб с 4 очками занимает 11 место в турнирной таблице УПЛ.

Напомним, в среду, 23 августа, "Днепр-1" сыграет первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Соперником серебряного призера УПЛ станет словацкий клуб "Спартак" Трнава.

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