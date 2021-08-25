После неудачного старта сезона: клуб УПЛ остался без главного тренера

Анатолий Бессмертный подал в отставку с поста наставника "Львова".

ПФК "Львов" официально сообщил, что главный тренер команды Анатолий Бессмертный подал в отставку.

"Это непростое решение, однако команде нужны изменения. Могу заверить, что всегда был нацелен на результат, которого, к сожалению, не удалось достичь на старте чемпионата. Трудно объективно оценивать собственную работу - на детальный анализ будет время позже, но уже сейчас я чувствую, что команде нужны кардинальные изменения, чтобы продолжать совершенствоваться.

Хотел бы поблагодарить руководство клуба за предоставленный кредит доверия, игрокам - за характер, а болельщикам - за поддержку, - это был фантастический период", - прокомментировал свою отставку Бессмертный.

Бессмертный возглавил "Львов" в марте этого года и сумел финишировать с командой на восьмом месте в УПЛ.

Нынешний сезон львовский клуб начал неудачно, добыв в пяти матчах только 2 очка. В последнем поединке "Львов" потерпел поражение от "Ингульца".

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