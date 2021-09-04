После откровения Шевченко: в соцсетях массово требуют отставки президента УАФ Павелко

Болельщики жаждут, чтобы глава Ассоциации футбола ушел со своего поста.

В пятницу, 3 сентября, Андрей Шевченко собрал специальную пресс-конференцию, на которой сообщил, что не собирался уходить с поста главного тренера сборной Украины, однако Украинская ассоциация футбола не предложили ему продлить контракт. После этого Сетью прокатилась волна возмущения в адрес президента УАФ Андрея Павелко, который ранее объяснил уход Шевченко желанием 44-летнего специалиста перейти на клубную работу.

Фанаты заполнили страницы УАФ в соцсетях большим количеством оскорбительных сообщений в адрес Павелко. Они массово призывают главу Ассоциации футбола подать в отставку. Сначала работники УАФ пытались удалять такие месседжи, но их становится все больше и больше.

Instagram УАФ

Instagram УАФ

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Instagram УАФ

Шевченко покинул сборную Украины 1 августа в после окончания срока контракта. Он возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года.

сборную Украины 1 августа в после окончания срока контракта. Он возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года. Под руководством Шевченко национальная команда провела 52 матча, в которых одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

На Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала. Это лучшее достижение страны за всю историю.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Шевченко рассказал о своих отношениях с Павелко. Добавим, что Шевченко является кумом Павелко. Обладатель "Золотого мяча" крестил дочь президента УАФ Анастасию.

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