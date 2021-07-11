После победы со сборной Месси прямо на поле позвонил жене: видео их эмоционального разговора стало вирусным в Сети

После победы со сборной Месси прямо на поле позвонил жене: видео их эмоционального разговора стало вирусным в Сети

Футболист выиграл свой первый трофей с национальной командой.

В Сети стало популярным видео разговора капитана сборной Аргентины Лионеля Месси с его женой Антонеллой Рокуццо после победы "бело-голубых" над национальной командой Бразилии в финале Кубка Америки.

Ролик был опубликован в Twitter "Барселоны". Камеры сняли, как Месси в телефон демонстрирует своей жене завоеванную медаль.

"Счастье", - написано в комментарии к ролику. Видео собрало 94,2 тысячи лайков пользователей.

Для Месси завоеванный трофей стал 36-м в карьере. Предыдущие 35 он выигрывал на клубном уровне с "Барселоной".

Больше трофеев, нежели Лионель, завоевал только его бывший партнер по клубу бразилец Дани Алвес (43 трофея).

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Месси определился со своим будущим.

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