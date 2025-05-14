ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
44
Время на прочтение
1 мин

После победы в Кубке: "Шахтер" обошел "Динамо" по трофеям в Украине

Теперь дончане имеют 39 трофеев на внутренней арене во времена независимости Украины, а киевляне – 38.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтер"

"Шахтер" / © ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" благодаря победе в Кубке Украины обошел киевское "Динамо" по количеству выигранных трофеев во внутренних турнирах в истории независимой Украины.

В настоящее время у "горняков" 39 таких трофеев: 15 титулов УПЛ, 15 Кубков Украины и 9 Суперкубков.

"Бело-синие" имеют на один трофей меньше – 38: 16 титулов УПЛ, 13 Кубков Украины и 9 Суперкубков.

Уже совсем скоро киевляне могут вновь восстановить паритет, поскольку команда Александра Шовковского близка к победе в УПЛ, где за два тура до конца опережает "Александрию" на 5 очков.

Если же брать во внимание не только внутренние, а все турниры во времена независимости Украины, то по состоянию на данный момент "Шахтер" на два трофея опережает "Динамо" (40 против 38), поскольку в 2009 году "горняки" завоевали Кубок УЕФА.

Напомним, "Шахтер" в финале Кубка Украины одолел "Динамо" в серии пенальти после того, как основное и дополнительное время встречи завершилось вничью 1:1.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie