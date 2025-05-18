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После победы в УПЛ: "Динамо" сравнялось с "Шахтером" по трофеям в Украине
Теперь у киевлян и дончан по 39 трофеев на внутренней арене во времена независимости Украины.
Киевское "Динамо" благодаря победе в УПЛ-2024/25 сравнялось с донецким "Шахтером" по количеству выигранных трофеев во внутренних турнирах в истории независимой Украины.
Сейчас у "бело-синих" 39 таких трофеев: 17 титулов УПЛ, 13 Кубков Украины и 9 Суперкубков.
Такое же количество имеют и "горняки": 15 титулов УПЛ, 15 Кубков Украины и 9 Суперкубков.
Если же брать во внимание не только внутренние, а все турниры во времена независимости Украины, то "Шахтер" на один трофей опережает "Динамо" (40 против 39), поскольку в 2009 году "горняки" завоевали Кубок УЕФА.
Ранее сообщалось, что "Динамо" обновило рекорд по выигранным титулам УПЛ, оторвавшись по этому показателю от "Шахтера".