После поражения от "Шахтера": Луческу подал в отставку с поста тренера "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу объявил, что покидает столичный клуб и завершает тренерскую карьеру.

Об этом 78-летний румынский специалист сообщил на пресс-конференции после матча 13-го тура УПЛ против донецкого "Шахтера", который завершился поражением "бело-синих" со счетом 0:1.

"Всему приходит конец. Я отдал 15 лет украинскому футболу, игра против "Шахтера" была последней во главе "Динамо", – сказал Мирча на пресс-конференции.

Напомним, Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года и уже в дебютном сезоне выиграл с киевлянами чемпионат и Кубок Украины, а также вывел команду в групповой раунд Лиги чемпионов.

Контракт румынского специалиста с "бело-синими" был рассчитан до лета 2024 года, но неудовлетворительные результаты заставили его уйти со своей должности досрочно.

После поражения от "Шахтера" киевляне с 16 очками занимают седьмое место в турнирной таблице УПЛ, но имеют три игры в запасе.

"Бело-синие" не выиграли ни в одном из четырех последних матчей. Перед Классическим "Динамо" проиграло "Полесью" (2:3) и "Днепру-1" (0:1), а также сыграло вничью с "Колосом" (1:1).

Также "Динамо" вылетело из Кубка Украины, в 1/8 финала потерпев сенсационное поражение от "Оболони".

В осеннюю часть еврокубков киевляне в этом сезоне пробиться не сумели, уступив в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций турецкому "Бешикташу".

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