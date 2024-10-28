После провального старта сезона: "Манчестер Юнайтед" уволил главного тренера

"Манчестер Юнайтед" уволил Эрика тен Хага с поста главного тренера команды.

Об этом сообщается на официальном сайте "красных дьяволов".

Накануне "манкунианцы" на выезде уступили "Вест Хэму" (1:2) в матче 9-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

После девяти туров МЮ с 11 очками занимает лишь 14-е место в чемпионате Англии.

Нидерландский специалист возглавил "Манчестер Юнайтед" летом 2022 года. Под его руководством команда выиграла два трофея: Кубок Англии и Кубок английской лиги.

В Лиге Европы "красные дьяволы" имеют три очка после трех матчей, трижды сыграв вничью, и сейчас располагаются на 21-й позиции в общей турнирной таблице.

В заявлении "Манчестер Юнайтед" также отмечается, что временным исполняющим обязанности главного тренера станет легендарный в прошлом нидерландский нападающий Руд ван Нистелрой, который работал помощником в штабе тен Хага.

Следующий матч "манкунианцы" проведут уже в среду, 30 октября, когда будут принимать "Лестер" в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги. Затем "красных дьяволов" в воскресенье, 3 ноября, ждет домашняя игра против "Челси" в АПЛ.

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