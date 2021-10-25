После пяти лет и 11 титулов: Свитолина объявила о расставании с тренером

После пяти лет и 11 титулов: Свитолина объявила о расставании с тренером

Элина поблагодарила его за труд и пожелала всего наилучшего.

Первая ракетка Украины и шестая ракетка мира Элина Свитолина объявила о расставании с тренером — Эндрю Беттлсом.

Об этом 27-летняя спортсменка написала на своей странице в Twitter.

"После 5 лет и 11 титулов, которые мы вместе выиграли, Энди и я решили, что пришло правильное время, чтобы наши пути разошлись. Я очень благодарна за его тяжелый труд и безграничную поддержку. Я желаю ему только всего наилучшего в его карьере в будущем", — сказала Свитолина, прикрепив к этому сообщению их совместное фото.

After 5 years and 11 titles together !! Andy and I both agreed it was the right time to move our separate ways. I am very thankful for all his hard work and endless support. I wish him only the best in his future career! pic.twitter.com/IPzSL1sS5S — Elina Monfils (@ElinaSvitolina) October 25, 2021

Отметим, что Беттлс сначала был спарринг-партнером украинки, но после ее выигрыша на Итоговом турнире-2018 британец был назначен на должность тренера.

Последним на данный момент турниром Свитолиной, в котором она приняла участие, являются соревнования в испанском Тенерифе. Там украинка "зачехлила" ракетку уже на стадии 1/16 финала , где уступила 19-летней сопернице;

, где уступила 19-летней сопернице; По итогам нынешнего сезона Элина впервые за пять лет не смогла квалифицироваться на Итоговый турнир WTA. Из-за этого у нее отнимут очки за победу на прошедших соревнованиях и она впервые с мая 2017 года выпадет из топ-10 рейтинга WTA;

В 2021 году Элина Свитолина выиграла турнир в Чикаго, а на Олимпиаде-2020 в Токио получила бронзовую медаль.

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