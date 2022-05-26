"После ракет и бомб мы уже ничего не боимся": наставник сборной Украины — о готовности к решающим матчам отбора на ЧМ-2022

"После ракет и бомб мы уже ничего не боимся": наставник сборной Украины — о готовности к решающим матчам отбора на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиями от матча с Шотландией в Глазго, который состоится в среду, 1 июня.

"Сине-желтые" не будут бояться своего соперника и настроены побеждать.

Об этом Петраков сказал в интервью Time.

"На стадионе "Гэмпден Парк" будет невероятная атмосфера. После снарядов, ракет и бомб мы уже ничего не боимся", – подчеркнул он.

Петраков также рассказал о своем отношении к россиянам.

"Нет злобы, только ненависть. Российские солдаты не воспринимают нас и думают, что мы нация второго сорта", – заявил специалист.

Матч Шотландия – Украина состоится на стадионе "Гэмпден Парк" в Глазго. Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени.

Победитель этого противостояния выйдет в финал плей-офф, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Александра Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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