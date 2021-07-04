После разгрома от англичан: сборная Украины установила новый актирекорд чемпионатов Европы

"Сине-желтые" пропускали в каждом из 11 поединков на континентальных первенствах.

Сборная Украины отметилась антидостижением на чемпионатах Европы по футболу. Проигранный Англии (0:4) матч 1/4 финала Евро-2020 стал для нашей команды 11-м подряд на континентальных форумах, в котором она пропускала гол в свои ворота.

Это худшая серии всех участников Евро. Предварительной обладательницей антирекорда была сборная Румынии, которая пропускала в каждом из 10 матчей на турнире в период с 1984-го по 2008 год, но прервала неутешительную серию на Евро-2008, сыграв в нулевую ничью с Францией.

Сборная Украины принимала участие в трех чемпионатах Европы, проведя в общей сложности 11 поединков (3 победы и 8 поражений). Из них пять матчей - на Евро-2020. В этих играх украинцы пропустили 19 мячей.

Самые длинные серии с пропущенными голами на Евро

11 матчей: Украина (2012 - продолжается)

10 матчей: Румыния (1984 - 2008)

9 матчей: Франция (2000 - 2008), Россия (2008 - 2021)

8 матчей: Испания (1984 - 1996), Турция (2000 - 2016)

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Украина пробилась в плей-офф Евро-2020, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме одолели Швецию (2:1).

(2:1). В полуфинале сборная Англии сыграет с Данией, которая в своем четвертьфинале обыграла Чехию (2:1).

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