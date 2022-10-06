После решающих матчей Лиги наций: сборная Украины узнала свое место в обновленном рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных, в котором Украина сохранила 27-е место.
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала новый рейтинг национальных команд. Сборная Украины в нем осталась на 27-м месте.
В сентябре "сине-желтые" сыграли три поединка Лиги наций. Подопечные Александра Петракова разгромно уступили Шотландии (3:0), уничтожили Армению (0:5) и в последнем матче группового этапа расписали мировую с шотландцами (0:0).
В итоге украинцы с 11 очками заняли второе место в своей группе. Шотландия с 13 баллами стала победителем квартета и пробилась в элитный дивизион Лиги наций.
Теперь в активе "сине-желтых" 1536,99 балла в рейтинге ФИФА. Наша сборная размещается на 27-й позиции между Польшей и Южной Кореей. Возглавляет мировую классификацию Бразилия.
Отметим, что среди европейских сборных наша национальная команда идет 16-й.
Рейтинг сборных ФИФА
1. Бразилия - 1841.3
2. Бельгия - 1816.71
3. Аргентина - 1773.88
4. Франция - 1759.78
5. Англия - 1728.47
6. Италия (+1) - 1726.14
7. Испания (-1) - 1715.22
8. Нидерланды - 1694.51
9. Португалия - 1676.56
10. Дания - 1666.57
...
27. Украина - 1536.99
*Полный рейтинг ФИФА смотрите по ссылке.
Напомним, в воскресенье, 9 октября, во Франкфурте-на Майне состоится жеребьевка отборочного турнира к Евро-2024, где своих соперников узнает и сборная Украины. Будущее континентальное первенство с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.
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