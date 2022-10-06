После решающих матчей Лиги наций: сборная Украины узнала свое место в обновленном рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала новый рейтинг национальных команд. Сборная Украины в нем осталась на 27-м месте.

В сентябре "сине-желтые" сыграли три поединка Лиги наций. Подопечные Александра Петракова разгромно уступили Шотландии (3:0), уничтожили Армению (0:5) и в последнем матче группового этапа расписали мировую с шотландцами (0:0).

В итоге украинцы с 11 очками заняли второе место в своей группе. Шотландия с 13 баллами стала победителем квартета и пробилась в элитный дивизион Лиги наций.

Теперь в активе "сине-желтых" 1536,99 балла в рейтинге ФИФА. Наша сборная размещается на 27-й позиции между Польшей и Южной Кореей. Возглавляет мировую классификацию Бразилия.

Отметим, что среди европейских сборных наша национальная команда идет 16-й.

Рейтинг сборных ФИФА

1. Бразилия - 1841.3

2. Бельгия - 1816.71

3. Аргентина - 1773.88

4. Франция - 1759.78

5. Англия - 1728.47

6. Италия (+1) - 1726.14

7. Испания (-1) - 1715.22

8. Нидерланды - 1694.51

9. Португалия - 1676.56

10. Дания - 1666.57

...

27. Украина - 1536.99

*Полный рейтинг ФИФА смотрите по ссылке.

Напомним, в воскресенье, 9 октября, во Франкфурте-на Майне состоится жеребьевка отборочного турнира к Евро-2024, где своих соперников узнает и сборная Украины. Будущее континентальное первенство с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

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