После резонансного поединка: в Португалии ввели новые правила заявок на матч

После резонансного поединка: в Португалии ввели новые правила заявок на матч

Теперь в составе каждой команды будет не менее 13 футболистов.

Скандальный матч 12-го тура чемпионата Португалии между "Белененсешем" и "Бенфикой" спровоцировал серьезные перемены в португальском футболе.

Как сообщает Sol.Sapo, представители Португальской федерации футбола, Примейры и отдельных профсоюзов, на которой обсуждались критерии формирования заявки на матч.

Следовательно, на заседании было принято решение, что встречи нельзя будет проводить, если в составе каждой команды будет не менее 13 футболистов, включая вратарей.

В матче "Белененсеш" — "Бенфика" хозяева из-за вспышки коронавируса выставили на игру всего 9 игроков, а после перерыва арбитр досрочно завершил поединок.

В скандальном поединке украинский форвард Роман Яремчук не участвовал, хотя и был в заявке.

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