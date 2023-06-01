После семилетней тренерской паузы: Мирон Маркевич возглавил знаменитый украинский клуб

Опытный украинский тренер Мирон Маркевич стал главным тренером львовских "Карпат".

Об этом сообщается на официальном сайте "львов".

Подробности контракта 72-летнего специалиста со львовским клубом не разглашаются.

Следует отметить, что ранее Маркевич уже работал с "Карпатами" в 1992-1995, 1996-1998, 2001-2002 и 2002-2004 годах.

Под его руководством "львы" дважды выходили в финал Кубка Украины (1992/93, 1998/99) и выиграли бронзовые награды чемпионата Украины сезона-1997/98.

Кроме "Карпат", Маркевич на протяжении своей карьеры тренировал "Волынь", "Подолье", "Кривбасс", запорожский "Металлург", российский "Анжи", "Металлист", "Днепр" и сборную Украины.

Последней его командой был "Днепр". Он работал с днепрянами в 2014–2016 годах. С июля 2016-го по август 2021 года Маркевич возглавлял комитет сборных Федерации футбола Украины (позже – Украинской ассоциации футбола).

Напомним, в сезоне-2022/23 "Карпаты" возглавлял Андрей Тлумак. Под его руководством команда заняла 5-е место в чемпионской группе Первой лиги и не сумела выйти в УПЛ.

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