После "серебра" в Пекине: Абраменко вошел в список наиболее титулованных фристайлистов зимних ОИ

После "серебра" в Пекине: Абраменко вошел в список наиболее титулованных фристайлистов зимних ОИ

На счету украинского спортсмена уже две олимпийские награды.

Александр Абраменко, который принес Украине первую медаль Олимпиады-2022 в Пекине, вошел в список наиболее титулованных фристайлистов в истории зимних Игр.

В столице Китая уроженец Первомайского Харьковской области завоевал серебряную награду в личном турнире по лыжной акробатике. Это позволило Украине ворваться в топ-25 медального зачета ОИ-2022.

"Серебро" на Играх в Пекине стало для Абраменко уже второй олимпийской наградой в карьере. На Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане он завоевал "золото".

Таким образом, 33-летний украинец оказался среди самых титулованных фристайлистов зимних Олимпийских игр. Только у трех спортсменов лучшие медальные показатели, чем у Абраменко. Это канадцы Алекс Билодо (2 "золота") и Микаэль Кингсбери (1 "золото" и 2 "серебра") и американец Дэвид Уайз (2 "золота").

В то же время идентичные медальные успехи с Абраменко имеют еще три фристайлиста: фин Янне Лахтела, австралиец Дейл Бегг-Смит и китаец Ци Гуанпу. У всех четырех - по одной золотой и одной серебряной награде.

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