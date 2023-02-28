После серии громких скандалов: президент Федерации футбола Франции ушел в отставку

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре подал в отставку.

Как сообщает RMC Sport, 81-летний функционер, которого временно отстраненили от должности, объявил о своем решении на заседании исполнительного комитета во вторник, 28 февраля.

В начале января этого года во французском футболе разразился скандал из-за резких слов Ле Гре в адрес Зинедина Зидана. Президент Федерации футбола Франции был вынужден публично извиниться.

Кроме того, одна из самых влиятельных агенток женского футбола Соня Суид обвинила Ле Гре в сексуальных домогательствах. Как оказалось, это был не единичный случай. Показания против своего экс-босса также дали несколько бывших сотрудниц Федерации футбола Франции.

Ноэль Ле Гре занимал должность руководителя Федерации футбола Франции с 2011 года. Его четвертый срок должен был завершиться в 2024 году.

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