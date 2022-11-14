После шести лет плодотворного сотрудничества: клуб УПЛ уволил главного тренера

Футбольный клуб "Ингулец" объявил об уходе Сергея Лавриненко с должности главного тренера команды.

Об этом говорится в официальном заявлении клуба УПЛ.

Соответствующее решение принял президент "Ингульца" Александр Поворознюк после поражения от "Металлиста 1925" в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги.

"Хочу выразить искренние слова благодарности за многолетний труд и значительный вклад в развитие ФК "Ингулец" Сергея Лавриненко. Я ценю и уважаю его, как профессионала и просто замечательного человека. Благодарю его за отдачу и старание. Но футбол – это всегда эмоции и терпение! Но терпение когда-то заканчивается, я думаю, не только у меня, но и у всех болельщиков клуба.

Поэтому я принял решение – попрощаться с Сергеем Лавриненко и дать возможность проявить себя новым, перспективным людям. Все следующие игры футболистов будет тренировать и.о. тренера Младен Бартулович. Все детали сообщу в ближайшее время. Футбол должен быть отдушиной для нас в такие сложные времена, поэтому будем работать на Победу. Слава Украине! Слава ВСУ!", – говорится в сообщении.

Лавриненко проработал с "Ингульцем" шесть лет, начиная с 2016-го. Под его руководством петровцы вышли из Первой лиги в элиту украинского футбола.

Сейчас "Ингулец" с 7 очками после 11 матчей занимает предпоследнюю строчку в таблице УПЛ. Следующий матч команда проведет 17 ноября против "Динамо".

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