После скандала на матче украинки: Australian Open официально запретил флаги России и Беларуси

Организаторы первого турнира "Большого шлема" нового сезона – Australian Open – отреагировали на скандальный инцидент, который произошел во время матча первого круга соревнований между украинкой Екатериной Байндль и россиянкой Камиллой Рахимовой.

Группа болельщиков пришла на поединок с флагом РФ и лицом кремлевского диктатора Владимира Путина на футболке.

Такой поступок фанатов вызвал громкий резонанс. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко на своей странице в Twitter потребовал объяснений от организаторов турнира. В ответ на позорную выходку они официально запретили приносить на матчи флаги стран-агрессоров.

"Флаги России и Беларуси запрещены на территории Открытого чемпионата Австралии. Наша начальная политика заключалась в том, что болельщики могут приносить их с собой, но не могут использовать их для создания каких-либо препятствий.

Вчера у нас произошел инцидент, когда флаг был вывешен на трибуне. Запрет вступает в силу немедленно. Мы будем продолжать совместную работу с игроками и болельщиками, чтобы обеспечить наилучшие условия для получения наслаждения от тенниса", – приводит заявление оргкомитета турнира Yahoo!

Напомним, раньше организаторы Australian Open-2023 допустили к соревнованиям игроков из России и Беларуси, однако только в нейтральном статусе: без флагов, гимнов и другой национальной символики.

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