После скандала с отстранением: ПСЖ принял окончательное решение о будущем Месси – СМИ

Парижане не будут продлевать соглашение со звездным аргентинцем.

Французский ПСЖ не собирается подписывать новый контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

Как сообщает L'Equipe, руководство парижского клуба приняло такое решение после несогласованной поездки 35-летнего футболиста в Саудовскую Аравию.

Отмечается, что именно это стало для боссов ПСЖ последней точкой в вопросе продолжать ли сотрудничество с аргентинцем.

После поражения в матче чемпионата Франции с "Лорьяном" Месси без разрешения клуба отправился в Саудовскую Аравию, поскольку является послом этой страны по туризму.

Из-за такого поведения ПСЖ отстранил Месси на две недели от тренировок и матчей, а также лишил его зарплаты на этот период.

В текущем сезоне на счету аргентинца 20 голов и 19 результативных передач в 37 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

Действующий контракт Месси с парижским клубом истекает этим летом. Согласно слухам, Лео может вернуться в "Барселону" или же продолжить карьеру в саудовском "Аль-Хиляле", который заманивает форварда космическими деньгами.

Читайте также:

"Реал" в меньшинстве потерпел неожиданное фиаско и вплотную приблизил "Барселону" к чемпионству (видео)

Лондон – красный: "Арсенал" с Зинченко разобрался с "Челси" Мудрика и вернулся на вершину АПЛ

"Барселона" в большинстве дожала финалиста Кубка Испании в поединке Примеры (видео)