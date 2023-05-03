После скандала с отстранением: ПСЖ принял окончательное решение о будущем Месси – СМИ

Парижане не будут продлевать соглашение со звездным аргентинцем.
Французский ПСЖ не собирается подписывать новый контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси.
Как сообщает L'Equipe, руководство парижского клуба приняло такое решение после несогласованной поездки 35-летнего футболиста в Саудовскую Аравию.
Отмечается, что именно это стало для боссов ПСЖ последней точкой в вопросе продолжать ли сотрудничество с аргентинцем.
После поражения в матче чемпионата Франции с "Лорьяном" Месси без разрешения клуба отправился в Саудовскую Аравию, поскольку является послом этой страны по туризму.
Из-за такого поведения ПСЖ отстранил Месси на две недели от тренировок и матчей, а также лишил его зарплаты на этот период.
В текущем сезоне на счету аргентинца 20 голов и 19 результативных передач в 37 матчах за ПСЖ во всех турнирах.
Действующий контракт Месси с парижским клубом истекает этим летом. Согласно слухам, Лео может вернуться в "Барселону" или же продолжить карьеру в саудовском "Аль-Хиляле", который заманивает форварда космическими деньгами.
Читайте также:
"Реал" в меньшинстве потерпел неожиданное фиаско и вплотную приблизил "Барселону" к чемпионству (видео)
Лондон – красный: "Арсенал" с Зинченко разобрался с "Челси" Мудрика и вернулся на вершину АПЛ
"Барселона" в большинстве дожала финалиста Кубка Испании в поединке Примеры (видео)