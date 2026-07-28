После скандала с Пирло и россиянами: стало известно, кто возглавит сборную Италии

Роберто Манчини / © Associated Press

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Роберто Манчини в скором времени станет главным тренером сборной Италии, которую раньше отказался возглавить Хосеп Гвардиола.

Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

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По данным источника, 61-летний итальянский специалист согласился стать новым наставником "Скуадры Адзурры".

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Манчини уже возглавлял сборную Италии в 2018-2023 годах, выиграл с ней Евро-2020 и установил рекордную на тот момент серию из 37 матчей без поражений. Недавно это достижение превзошла Испания после победы в финале чемпионата мира-2026.

Ранее сообщалось, что главным кандидатом на пост главного тренера сборной Италии был Андреа Пирло, но назначение сорвалось из-за его сотрудничества с российским букмекером.

Напомним, сборная Италии не смогла квалифицироваться на чемпионат мира-2026, в серии пенальти проиграв команде Боснии и Герцеговины в финальном матче плей-офф отбора на ЧМ-2026.

После этого Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера сборной Италии. Сейчас главным кандидатом на замену ему называют бывшего тренера "Ювентуса" Андреа Пирло.

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Также свои должности покинули Габриеле Гравина (президент Федерации футбола Италии) и Джанлуиджи Буффон (руководитель делегации сборной Италии).

Добавим, что Италия установила исторический антирекорд — это первая футбольная сборная-чемпион мира, которая пропустила три подряд Мундиаля. В последний раз "Скуадра Адзурра" принимала участие в финальной части ЧМ еще в 2014 году.

Ранее сообщалось, что Гаттузо со слезами на глазах извинился за невыход сборной Италии на ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что сборная Германии официально получила нового главного тренера.

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