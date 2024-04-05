После скандального нападения фанатов: экс-тренер "Динамо" Хацкевич покинул польский клуб

Польский клуб второго дивизиона "Заглембе" Сосновец объявил об уходе с поста главного тренера Александра Хацкевича, который несколько дней назад стал жертвой нападения хулиганов.

Как сообщается на официальном сайте польского клуба, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Вместе с Хацкевичем из клуба также ушли его помощники Михаил Залевский и Владимир Аржанов.

Отмечается, что новым навтавником "Заглембе" стал Марек Сагановский, который подписал контракт до конца июня 2025-го с опцией продления еще на год.

Напомним, на последней тренировке "Заглембе" на клубную базу ворвалась группа агрессивно настроенных фанатов в балаклавах. СМИ писали, что Хацкевич получил удар по лицу и несколько ударов ногами.

В то же время сам белорусский специалист опроверг слухи об избиении фанатами. По его словам, до драки дело не дошло, поскольку он, члены тренерского штаба и большинство игроков оперативно покинули поле. А некоторые польские футболисты вступили в диалог с болельщиками, которые высказывали свои претензии.

Хацкевич возглавил Заглембе в середине января 2024 года, подписав контракт до завершения текущего сезона. С тех пор команда набрала всего 2 очка в 6 матчах.

"Заглембе" занимает последнее место в турнирной таблице второго по силе дивизиона Польши. Отрыв от места вне зоны вылета составляет 12 очков.

Напомним, с 2017-го по 2019 год Хацкевич возглавлял киевское "Динамо". Под его руководством "бело-синие" выиграли два Суперкубка Украины.

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