После скандального поражения в полуфинале: Терлюга без боя завоевала дебютную медаль ЧМ по карате

Соперница украинки не вышла на поединок за "бронзу" из-за травмы.

Украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала бронзовую медаль чемпионата мира-2023, который проходит в венгерском Будапеште.

В субботу, 28 октября, украинка должна была побороться за "бронзу" против иранки Фатем Саадати, однако последняя не вышла на бой из-за травмы.

Следовательно, 31-летняя уроженка Одессы автоматически получила бронзовую награду. Для Анжелики это первая в карьере медаль на уровне чемпионатов мира.

Стоит отметить, что в полуфинале ЧМ-2023 Терлюга со скандалом проиграла олимпийской чемпионке Токио-2020 из Болгарии Ивет Горановой – украинка выиграла бой со счетом 14:11, но после протеста соперницы Анжелику лишили места в финале.

Организаторы удовлетворили апелляцию Горановой из-за того, что во время ее поединка с Терлюгой на табло не шел счет времени. Каратисток заставили вернуться на татами и переиграть их схватку, причем не заново, а с отметки 1:17 минуты при счете 5:4 в пользу болгарки. В повторной схватке украинка проиграла – 4:6.

Отметим, что Терлюга является серебряной призеркой Олимпиады-2020. В финале Олимпийских игр в Токио она уступила той же Горановой.

"Бронза" Терлюги – третья медаль украинской сборной на ЧМ-2023 по карате. Кроме Анжелики, бронзовыми призерами чемпионата мира также стали Андрей Заплитный и Валерий Чеботарь, который в "бронзовой" схватке победил "нейтрального" россиянина Эдуарда Гаспаряна.

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