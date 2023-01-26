После скандального заявления МОК: россиян и белорусов официально пригласили принять участие в Азиатских играх

Олимпийский комитет Азии (OCA) пригласил спортсменов из России и Беларуси принять участие в Азиатских играх-2023.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте организации.

"Олимпийский комитет Азии присоединяется к Олимпийскому движению в поддержке заявления Исполкома МОК о солидарности с Украиной, санкциях против России и Беларуси и статусе спортсменов из этих стран.

OCA верит в объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены, независимо от их национальности или паспорта, должны иметь возможность участвовать в спортивных соревнованиях. OCA предлагает предоставить российским и белорусским спортсменам, отвечающим требованиям, возможность участвовать в соревнованиях в Азии, включая Азиатскик игры.

Олимпийский комитет Азии остается в режиме ожидания, поскольку МОК продолжает изучать пути возвращения российских и белорусских спортсменов к соревнованим при соблюдении строгих условий", – говорится в заявлении Олимпийского комитета Азии.

Отмечается, что в случае участия спортсменов из России и Беларуси в Азиатских играх, они будут соревноваться в нейтральном статусе без флагов и гимнов.

В свою очередь Международный олимпийский комитет (МОК) уже поддержал участие российских и белорусских спортсменов на соревнованиях в Азии. Об этом сообщается в официальном заявлении по итогам заседания Исполкома организации.

Напомним, ранее МОК обсудил вопрос отстранения россиян и белорусов от международных соревнований и сообщил о готовности рассмотреть возможность возвращения спортсменов из стран-агрессоров, но только при соблюдении ими строгих условий – полного нейтралитета и только тех, кто не поддержал войну в Украине.

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