После скандалов с Зиданом и домогательствами: президента Федерации футбола Франции отстранили от должности

Президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре отстранили от исполнения обязанностей на фоне громких скандалов, в которые недавно попал 81-летний функционер.

Такое решение принял Исполнительный комитет федерации, сообщает RMC Sport.

Касательно Ле Гре проведут специальное расследование. Временным руководителем Федерации футбола Франции назначен Филипп Диалло, занимавший должность вице-президента.

Напомним, недавно во французском футболе разразился скандал из-за резких слов Ле Гре в адрес Зинедина Зидана. Президент Федерации футбола Франции был вынужден публично извиниться.

Кроме того, одна из самых влиятельных агенток женского футбола Соня Суид обвинила Ле Гре в сексуальных домогательствах. Как оказалось, это был не единичный случай. Показания против своего экс-босса также дали несколько бывших сотрудниц Федерации футбола Франции.

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