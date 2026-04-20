После смерти Луческу: легендарный футболист возглавил сборную Румынии

Георге Хаджи во второй раз стал наставником румынской национальной команды.

Георге Хаджи / Федерация футбола Румынии

Федерация футбола Румынии объявила о назначении Георге Хаджи на пост главного тренера сборной.

С 61-летним румынским специалистом был подписан контракт до 2028 года.

Георге заменил на посту Мирчу Луческу, который умер 7 апреля в возрасте 80 лет.

Хаджи — легендарный румынский футболист, который выступал за мадридский "Реал", каталонскую "Барселону" и "Галатасарай".

За сборную Румынии он провел 124 матча в период с 1983 по 2000 год и забил 35 голов.

Сразу после завершения игровой карьеры Хаджи был назначен главным тренером сборной Румынии, с которой не смог пробиться на чемпионат мира 2002 года, после чего покинул свой пост.

Затем Георге возглавлял турецкие "Бурсаспор" и "Галатасарай", а также румынские клубы "Политехника Тимишоара", "Стяуа", "Вииторул" и "Фарул".

Напомним, сборная Румынии не сумела выйти на чемпионат мира-2026, в полуфинале плей-офф отбора уступив Турции (0:1).

