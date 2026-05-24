После спорного нокаута: тренер Верховена призвал Усика провести реванш

Усик — Верховен / Фото: Денис Дидковский

Питер Фьюри, тренер нидерландского кикбоксера Рико Верховена, прокомментировал его поражение от чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе украинца Александра Усика .

По его мнению, рефери в ринге преждевременно остановило бой за секунду до завершения 11-го раунда.

Также тренер Верховена призвал Усика провести реванш с его подопечным.

"Я думаю, что остановка была преждевременной, но в конце концов Верховен был уставший, он был истощен, это был 11-й раунд. Дотянул ли бы он до 12-го? Наверное, нет. Но остановка была преждевременной.

Я привык к уважению. Уважай своего оппонента. Я не фанат всех этих пощечин. Усик одержал победу, искренне поздравляю его. Но я думаю, они... Мне кажется, Александр даст ему реванш. Он пересмотрит бой и сам скажет: "Давай сделаем это снова". Верховен заслужил второй шанс, учитывая, как все сложилось. Надо немного больше опыта. Он же впервые в карьере вообще зашел дальше пятого раунда", — сказал тренер Верховена в комментарии для DAZN.

Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем пошел добивать его и рефери остановил бой за секунду до завершения 11-го раунда.

После поражения Верховен возмутился решением рефери, заявив, что тот преждевременно остановил поединок.

Также Рико уже подал официальный протест касательно результата боя с Усиком.

Отметим, что на момент завершения боя нидерландец имел минимальное преимущество на записках одного из судей, тогда как еще двое фиксировали ничью.

По статистике ударов Верховен также имел незначительное преимущество над Усиком.

