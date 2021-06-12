После таких фото только в порно: секс-символ UFC распласталась перед камерой в крошечном бикини

Американка продолжает провоцировать фанатов "жаркими" кадрами.

Бывшая боец UFC Пейдж Ванзант, которая носит неофициальный статус секс-символа промоушена из-за любви к обнаженным фото, поделилась новой порцией сверхпикантных снимков.

27-летняя американка опубликовала в Instagram кадры, на которых она сексуально распласталась на диване в крошечном бикини.

instagram.com/paigevanzantufc

instagram.com/paigevanzantufc

"Застряла в мечтах", - прокомментировала кадр Пейдж. Один из пользователей прямо предложил американке сменить род деяльности. "Иди в порно", - написал он.

В феврале 2021 года американка дебютировала в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC. Красавица единогласным решением судей проиграла профессиональной боксерше Британ Харт.

профессиональной боксерше В UFC на ее счету восемь поединков: пять побед и три поражения.

Следующей соперницей Пейдж станет ее соотечественница Рейчел Остович, которую она ранее побеждала в UFC.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Ванзант выпятила на камеру ягодицы и приспустила бретельки купальника.

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