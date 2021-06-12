После таких фото только в порно: секс-символ UFC распласталась перед камерой в крошечном бикини

Американка продолжает провоцировать фанатов "жаркими" кадрами.
Бывшая боец UFC Пейдж Ванзант, которая носит неофициальный статус секс-символа промоушена из-за любви к обнаженным фото, поделилась новой порцией сверхпикантных снимков.
27-летняя американка опубликовала в Instagram кадры, на которых она сексуально распласталась на диване в крошечном бикини.
"Застряла в мечтах", - прокомментировала кадр Пейдж. Один из пользователей прямо предложил американке сменить род деяльности. "Иди в порно", - написал он.
- В феврале 2021 года американка дебютировала в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC. Красавица единогласным решением судей проиграла профессиональной боксерше Британ Харт.
- В UFC на ее счету восемь поединков: пять побед и три поражения.
- Следующей соперницей Пейдж станет ее соотечественница Рейчел Остович, которую она ранее побеждала в UFC.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Ванзант выпятила на камеру ягодицы и приспустила бретельки купальника.