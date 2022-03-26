После трех недель под обстрелами. украинские фигуристы эмоционально выступили на ЧМ по фигурному катанию (видео)

После трех недель под обстрелами. украинские фигуристы эмоционально выступили на ЧМ по фигурному катанию (видео)

Назарова и Никитин вышли на лед в тренировочных костюмах.

Во французском Монпелье проходит чемпионат мира по фигурному катанию, в рамках которого состоялись выступления пар в ритм-танце.

Украину в этой дисциплине представили Александр Назаров и Максим Никитин.

Спортсменам пришлось выйти на лед в тренировочной форме. После Олимпиады-2022 спортсмены вернулись в Харьков, где и находились в момент вторжения российских войск в Украину. Назаровой удалось сразу уехать из города, вот Никитин три недели провел в Харькове под обстрелами.

В результате он все же сумел покинуть город, и вместе с Назаровой отправился на чемпионат мира, однако костюмов для выступления у пары не было.

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Dans des circonstances exceptionnelles, le duo ukrainien composé d'Oleksandra Nazarova et de Maksym Nikitin performance un magnifique programme de danse rythmique.



Un message fort, acclamé par la foule française. ✌️ pic.twitter.com/DwK5FzpxlJ — Radio-Canada Sports (@RC_Sports) 25 марта 2022

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