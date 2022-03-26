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После трех недель под обстрелами. украинские фигуристы эмоционально выступили на ЧМ по фигурному катанию (видео)

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После трех недель под обстрелами. украинские фигуристы эмоционально выступили на ЧМ по фигурному катанию (видео)

Associated Press

Назарова и Никитин вышли на лед в тренировочных костюмах.

Во французском Монпелье проходит чемпионат мира по фигурному катанию, в рамках которого состоялись выступления пар в ритм-танце.

Украину в этой дисциплине представили Александр Назаров и Максим Никитин.

Спортсменам пришлось выйти на лед в тренировочной форме. После Олимпиады-2022 спортсмены вернулись в Харьков, где и находились в момент вторжения российских войск в Украину. Назаровой удалось сразу уехать из города, вот Никитин три недели провел в Харькове под обстрелами.

В результате он все же сумел покинуть город, и вместе с Назаровой отправился на чемпионат мира, однако костюмов для выступления у пары не было.

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