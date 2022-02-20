После триумфа над "Реалом": ПСЖ сенсационно проиграл в чемпионате Франции и повторил антирекорд 2010 (видео)

После триумфа над "Реалом": ПСЖ сенсационно проиграл в чемпионате Франции и повторил антирекорд 2010 (видео)

Парижане пропустили три мяча в первой половине игры.

В субботу, 19 февраля, в рамках 25-го тура чемпионата Франции ПСЖ на выезде неожиданно уступил "Нанту" – 3:1 .

После удачного выступления в Лиге чемпионов парижане расслабленными вышли на первый тайм и пропустили три гола. Во втором тайме им удалось забить лишь гол престижа – отметился Неймар.

В этом матче ПСЖ повторил свой антирекорд в 2010 году. Именно тогда, 6 февраля, ПСЖ принимал на своем поле "Лорьян", а в его воротах в итоге также побывали три гола соперников только во время первой половины матча. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей Парк-де-Пренса.

Несмотря на громкую неудачу, команда Почеттино продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1 на расстоянии от "Марселя" на 13 очков, хотя "провансальцы" свой матч против Клермона на этих выходных еще не провели.

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