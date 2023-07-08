После установления рекорда Украины: Костюк не сумела пробиться в 1/8 финала Wimbledon

Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла преодолеть третий круг Wimbledon 2023 года.

В матче 1/16 финала 21-летняя киевлянка (№36 WTA) проиграла американке Мэдисон Киз (№18 WTA).

Поединок длился один час и 12 минут. Игра завершилась поражением украинки со счетом 4:6, 1:6.

За проведенное на корте время Костюк ни разу не подавала навылет, совершила 4 двойные ошибки и использовала 1/11 брейк-пойнтов.

Отметим, что Костюк впервые в карьере играла в третьем круге Уимблдона. Предыдущие два розыгрыша травяного мейджора она завершала во втором круге соревнований.

Более того, на этом турнире Марти установила возрастной рекорд Украины. Она стала самой молодой украинской теннисисткой в истории, проходившей в третий раунд на всех Грендслемах. Предыдущий рекорд, принадлежавший Элине Свитолиной, Костюк превзошла на год.

Добавим, что на старте этого Wimbledon Костюк совершила потрясающий камбек и обыграла восьмую ракетку мира Марию Саккари из Греции. Для Марты это была первая в карьере победа над теннисисткой из топ-10 рейтинга WTA.

После вылета Костюк нашу страну на Wimbledon-2023 остаются представлять две теннисистки – Свитолина и Леся Цуренко.

За путевку в четвертьфинал Свитолина сразится против белоруски Виктории Азаренко, а Цуренко поборется с американкой Джессикой Пегулой. Оба матча состоятся в воскресенье, 9 июля.

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