После выхода в полуфинал Евро-2020: сборная Дании установила сразу несколько невероятных рекордов

После выхода в полуфинал Евро-2020: сборная Дании установила сразу несколько невероятных рекордов

Скандинавы продолжают удивлять на турнире.

Сборная Дании, обыграв в четвертьфинале Чемпионата Европы-2020 команду Чехии, установила сразу несколько важных рекордов.

Так, скандинавы вышли в полуфинал континентального первенства впервые с 1992 года. С того времени прошло 29 лет - это самый длинный временной промежуток между попаданиями команд в четверку лучших в Европе в истории.

Также датчане стали первой командой в истории Чемпионатов Европы, которая вышла в полуфинал, проиграв два первых матча на турнире.

Дания обыграла Чехию со счетом 2:1 .

. В полуфинале скандинавская команда сыграет с победителем пары Украина - Англия .

- . Игры следующей стадии плей-офф состоятся 6-7 июля.

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