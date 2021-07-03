После выхода в полуфинал Евро-2020: сборная Дании установила сразу несколько невероятных рекордов

Скандинавы продолжают удивлять на турнире.
Сборная Дании, обыграв в четвертьфинале Чемпионата Европы-2020 команду Чехии, установила сразу несколько важных рекордов.
Так, скандинавы вышли в полуфинал континентального первенства впервые с 1992 года. С того времени прошло 29 лет - это самый длинный временной промежуток между попаданиями команд в четверку лучших в Европе в истории.
Также датчане стали первой командой в истории Чемпионатов Европы, которая вышла в полуфинал, проиграв два первых матча на турнире.
- Дания обыграла Чехию со счетом 2:1.
- В полуфинале скандинавская команда сыграет с победителем пары Украина - Англия.
- Игры следующей стадии плей-офф состоятся 6-7 июля.