После вылета из Лиги чемпионов: "Фенербахче" уволил Моуринью

Жозе Моуринью / © Associated Press

Реклама

Турецкий "Фенербахче" уволил Жозе Моуринью с поста главного тренера.

О прекращении сотрудничества с именитым 62-летним португальским специалистом стамбульский клуб сообщил на официальном сайте.

В среду, 27 августа, "Фенербахче" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов проиграл португальской "Бенфике", ворота которой защищал украинец Анатолий Трубин.

Реклама

Таким образом, "Бенфика" победила 1:0 по сумме двух встреч и вышла в основной раунд Лиги чемпионов. В то время как "Фенербахче" сыграет в основном этапе Лиги Европы.

Моуринью возглавил "Фенербахче" летом 2024 года и успел провести во главе турецкой команды 62 поединка: 37 побед, 14 ничьих и 11 поражений.

Ни одного трофея трофея "Особенный" с "канарейками" не выиграл. В прошлом сезоне "Фенербахче" занял второе место в чемпионате Турции, уступив титул "Галатасараю".