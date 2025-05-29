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После завоевания исторического "серебра" УПЛ: Ротань покинул "Александрию"
Руслан Ротань не стал продлевать контракт с александрийским клубом.
Руслан Ротань покинул пост главного тренера "Александрии".
Об этом сообщается на официальном сайте александрийского клуба.
Контракт 43-летнего украинского специалиста с "Александрией" подошел к завершению, стороны решили его не продлевать.
Ротань возглавил "Александрию" в начале 2023 года. В сезоне-2024/25 он привел клуб к первому в истории "серебру" украинской Премьер-лиги (УПЛ). Ранее команда становилась бронзовым призером в кампании-2018/19.
Таким образом, "Александрия" в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги конференций. Александрийцы будут стартовать со второго отборочного раунда, матчи которого состоятся 24 и 31 июля. Жеребьевка – 18 июня.
По информации ряда СМИ, вскоре Ротань может возглавить житомирское "Полесье", которое в конце сезона уволило Имада Ашура с поста главного тренера.
Ранее сообщалось, что донецкий "Шахтер" объявил о назначении нового главного тренера.