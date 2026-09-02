После завоевания первого титула: Хижняк вошел в топ-15 рейтинга WBA в полутяжелом весе

Александр Хижняк / instagram.com/khyzhniak_oleksandr

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Украинский боксер Александр Хижняк, который недавно завоевал первый титул на профессиональном ринге, вошел в топ-15 рейтинга Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе.

Об этом сообщается на официальном сайте WBA.

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После победы над аргентинцем Дурвалом Элиасом Паласио и завоевания пояса WBA Gold International 31-летний украинец занимает 15-е место в обновленном рейтинге WBA в полутяжелой весовой категории.

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Рейтинг WBA в полутяжелом весе

Чемпион — Дмитрий Бивол

Регулярный чемпион - Давид Бенавидес (США)

Временный чемпион — Альберт Рамирес (Венесуэла)

1. Шарабутдин Атаев

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2. Арлен Лопес (Куба)

3. Наджи Лопес (Пуэрто-Рико)

4. Артур Бетербиев (Канада)

5. Атиф Оберлтон (США)

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6. Леррон Ричардс (Великобритания)

7. Бенжамен Мендес Тани (Франция)

8. Сэмюэл Арнольд (США)

9. Вилли Гатчинсон (Великобритания)

10. Брэдли Реа (Великобритания)

11. Льюис Эдмондсон (Великобритания)

12. Мехмет Унал (Турция)

13. Умар Джамбеков (Австрия)

14. Градус Краус (Нидерланды)

15. Александр Хижняк (Украина)

Хижняк победил Паласио единогласным решением судей. Поединок состоялся 22 августа в рамках вечера бокса во Львове, организованного промоутерской компанией Александра Усика — Usyk 17 Promotions.

Для Хижняка это был только третий бой на профиринге. "Полтавский танк" выиграл все три поединка (2 — нокаутом).

Отметим, что Хижняк — двукратный олимпийский призер: он завоевал "серебро" на Играх-2020 в Токио и "золото" на Играх-2024 в Париже.

Хижняк — четвертый олимпийский чемпион по боксу в истории Украины после Владимира Кличко, Василия Ломаченко и Александра Усика.

Ранее сообщалось, что бывшего чемпиона мира по боксу мобилизовали в ВСУ.

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