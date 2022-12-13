Последнее слово за украинцем: "Реал" определился с судьбой Лунина

Лунин должен стать основным вратарем через несколько сезонов.

Мадридский "Реал" окончательно определился по поводу судьбы украинского голкипера Андрея Лунина.

Об этом пишет издание Sport.es.

Основным вратарем остается Тибо Куртуа. "Сливочные" видят Андрея Лунина заменой 30-летнему Куртуа через несколько сезонов, но хотят, чтобы резервный вратарь получал игровую практику.

Контракт украинца действует до лета 2024 года. Если Лунин согласится на продолжение сотрудничества, то "Реал" хочет отдать Андрея в аренду, чтобы он получал игровое время.

Лунин присоединился к "Реалу" 2018 года с "Зари" за 8,5 миллиона евро. За это время трижды играл в аренде – за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо". За первую команду "сливочных" сыграл 11 матчей (из них 6 – в этом сезоне).

Читайте также:

Роналду прокомментировал вылет сборной Португалии из ЧМ-2022, опровергнув скандальные слухи о себе

Пропустит оставшийся сезон: звездный немецкий вратарь сломал ногу на отдыхе после вылета из ЧМ-2022

"Ничего не гарантирую": Неймар может навсегда попрощаться со сборной после вылета Бразилии из ЧМ-2022