"Последний день в роли невесты": французский теннисист нежным фото анонсировал свадьбу со Свитолиной

"Последний день в роли невесты": французский теннисист нежным фото анонсировал свадьбу со Свитолиной

Лучшая теннисистка Украины выходит замуж за своего бойфренда Гаэля Монфиса.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина готовится к свадьбе с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. В начале апреля пара в соцсетях сообщила о помолвке, а сейчас жених украинки рассекретил точную дату церемонии бракосочетания.

15 июля Гаэль в Instagram опубликовал совместное фото с Элиной, на котором пара отдыхает на яхте. Монфис обнял свою избранницу, положив руку на ее бедро.

"Последний день в роли невесты", - подписал снимок француз, намекнув на предстоящую свадьбу.

instagram.com/iamgaelmonfils

В комментариях коллеги и болельщики поздравляют влюбленных. Известная датская теннисистка Каролина Возняцки написала: "Поздравляю вас обоих. Какое восхитительное время", на что Монфис ответил смайлами-сердечками. "Приятного празднования, друг", - оставил пожелание австралийский теннисист Роджер Рашид.

СВИТОЛИНА И МОНФИС ЖЕНЯТСЯ: ЛУЧШИЕ ФОТО И ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

Свитолина и Монфис встречались с конца 2018 года.

Летом 2019-го пара побывала в Украине , а француз даже полюбил борщ .

, а француз даже . В конце февраля 2020 года пара сообщила о разрыве отношений, но потом сошлась и объявила о помолвке.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Монфис подарил Свитолиной обручальное кольцо за 700 тысяч евро, а затем расщедрился для невесты на элитный автомобиль.

instagram.com/iamgaelmonfils

instagram.com/g.e.m.s.life

instagram.com/g.e.m.s.life

instagram.com/g.e.m.s.life

instagram.com/g.e.m.s.life

instagram.com/g.e.m.s.life

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку