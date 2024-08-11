Последний шанс Украины завоевать медаль: расписание заключительного дня Олимпиады-2024

В последний соревновательный день Украину на ОИ-2024 представит один спортсмен.

В воскресенье, 11 августа, на Олимпийских играх-2024 в Париже состоится заключительный, 16-й соревновательный день.

В этот день разыграют последние комплекты медалей. За одну из наград посоревнуется и Украина, последним представителем которой на этой Олимпиаде станет борец вольного стиля Мурази Мчедлидзе.

Накануне 30-летний уроженец Днепра, выступающий в весовой категории до 97 кг, в 1/8 финала победил представителя Турции Ибрагима Чефтчи (5:1), но затем в четвертьфинале потерпел поражение от действующего чемпиона Европы грузина Гиви Матчарашвили (0:11) .

Благодаря тому, что Матчарашвили вышел в финал, украинец попал в утешительные схватки и 11 августа поборется за "бронзу".

В первой утешительной схватке наш спортсмен будет соревноваться против Николааса де Ланге из ЮАР. Она начнется около 12:20 по киевскому времени. В случае победы украинец проведет поединок за бронзу против азербайджанца Магомедхана Магомедова.

Вашему вниманию расписание всех соревнований последнего дня Олимпиады-2024. Церемония закрытия Игр в Париже также состоится 11 августа, начало – в 22:00.

Расписание заключительного дня Олимпиады-2024 (11 августа)

9:00. Легкая атлетика, марафон, финал, женщины.

10:00. Гандбол, матч за "бронзу", мужчины

11:35. Водное поло, матч за "бронзу", мужчины

12:00. Вольная борьба, утешительные схватки, финалы, мужчины: Мурази Мчедлидзе

12:00. Современное пятиборье, женщины

12:00. Велотрек, спринт, омниум, женщины, кейрин, мужчины

12:30. Баскетбол, матч за "бронзу", женщины

12:30. Тяжелая атлетика, более 81 кг, женщины

14:00. Волейбол, финал, женщины

14:30. Гандбол, финал, мужчины

15:00. Водное поло, финал, мужчины

16:30. Баскетбол, финал, женщины

Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляли 140 атлетов, которые выступали в 23 видах спорта.

Наша страна была представлена самым маленьким количеством спортсменов в своей истории на Олимпийских играх. Перед этим антирекорд (155 атлетов) был на Играх-2020, которые из-за пандемии коронавируса состоялись в 2021 году.

Перед последним соревновательным днем Украина имеет двенадцать наград на ОИ-2024: три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые. "Сине-желтые" занимают 21-ю позицию в медальном зачете.

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