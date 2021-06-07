Последний тест перед Евро-2020: сборная Украины назвала стартовый состав на матч с Кипром

Поединок начнется в 19:00.

Сборные Украины и Кипра обнародовали стартовые составы на товарищеский поединок, который станет для нашей команды заключительным во время подготовки к финальному турниру Евро-2020.

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Украина: Пятов - Забарный, Кривцов, Матвиенко, Соболь - Малиновский, Макаренко, Зинченко - Ярмоленко, Яремчук, Зубков.

Запасные: Бущан, Трубин, Караваев, Миколенко, Попов, Степаненко, Марлос, Судаков, Шапаренко, Цыганков, Довбик, Беседин.

Кипр: Панайи - Каро, Сотериу, Н. Янну - Панайоту, Артиматас, Хам. Кириаку, Авраам - Питтас, Илиа, Папулис.

Запасные: Параскевас, Неофитос, Андреу, Гогич, Христофи, Захариу, Кусулос, Т. Николау, Лойзу, Киприану, Кастанос, Илиа

Поединок состоится в Харькове на стадионе ОСК "Металлист". Начало игры - в 19:00. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию встречи.

Ранее "сине-желтые" в концовке ушли от поражения в игре с Бахрейном (1:1) и обыграли Северную Ирландию (1:0).

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Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год .

. Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.

Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.

Сборная Украины на предстоящем Чемпионате Европы сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Поединки запланированы в Амстердаме и Бухаресте.

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