Последний трофей Мбаппе в Париже: ПСЖ обыграл "Лион" и завоевал Кубок Франции (видео)

ПСЖ стал обладателем Кубка Франции сезона-2023/24. В финальном матче турнира парижане одержали победу над "Лионом" со счетом 2:1 .

В первом тайме команда Луиса Энрике дважды поразила ворота соперника: на 22-й минуте счет в поединке открыл Усман Дембеле, а на 34-й Фабиан Руис закрепил преимущество парижского клуба.

После перерыва "Лион" вернул интригу – на 55-й минуте отличился Джейк О'Брайен. Однако на большее "ткачи" не сподобились.

Отметим, что полный матч на поле провел звездный форвард Килиан Мбаппе, для которого это была последняя игра в составе парижан. Ранее 25-летний француз объявил, что покидает клуб после завершения сезона.

Ожидается, что новым клубом Мбаппе станет мадридский "Реал". Ранее СМИ сообщали, что форвард уже подписал контракт со "сливочными".

Обзор матча "Лион" – ПСЖ

Следовательно, ПСЖ в этом сезоне оформил золотой дубль. Ранее подопечные Энрике досрочно выиграли чемпионат Франции.

Парижане завоевали Кубок Франции в 15-й раз в истории. Это национальный рекорд. Ближайшим преследователем по этому показателю является "Марсель", который отстает на пять трофеев.

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