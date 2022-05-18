Последовали за российским кораблем: командам стран-агрессоров продлили срок отстранения от мировых баскетбольных соревнований

Последовали за российским кораблем: командам стран-агрессоров продлили срок отстранения от мировых баскетбольных соревнований

Международная федерация баскетбола (ФИБА) приняла новое решение об отстранении России и Белоруссии от мировых баскетбольных соревнований.

Официальные баскетбольные соревнования ФИБА не будут проводиться в России или Белоруссии до последующего сообщения.

Об этом сообщили на официальном сайте организации.

ФИБА продлила срок решения от 25 марта.

Российские и белорусские команды отстранены от отборочных матчей чемпионата мира-2023, ЧМ-2022 среди женщин U17, женского ЧМ-2022, национальных командных соревнований FIBA ​​3x3.

Напомним, что известная американская баскетболистка Бритни Грайнер продолжает находиться под арестом в России. В феврале она была задержана в Подмосковье по подозрению в перевозке наркотиков.

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