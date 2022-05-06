Последовали за русским кораблем: РФ и Беларусь выбросили из Международной федерации тенниса

Последовали за русским кораблем: РФ и Беларусь выбросили из Международной федерации тенниса

Международная федерация тенниса (ITF) исключила из своего состава федерации России и Беларуси из-за войны, которую РФ развязала против Украины.

Санкции против российских и белорусских спортсменов ежедневно только усиливаются. В апреле Wimbledon стал первым международным теннисным турниром, запретившим россиянам и белорусам участвовать в личных соревнованиях. А в пятницу, 6 мая, Международная федерация тенниса (ITF) лишила членства в организации федерации России и Беларуси.

Об этом сообщает Федерация Тенниса Украины в Facebook.

Соответствующее решение было принято на конференции ITF. В результате тайного голосования 80% делегатов конференции высказались в поддержку исключения федераций стран-агрессорв из состава ITF, 20% делегатов были против этого.

Кроме того, исполнительный директор ФТУ Евгений Зукин изложил позицию украинской федерации, которая заключается не только в отстранении федераций стран-агрессоров, но также в запрете выступать на соревнованиях индивидуальным теннисистам из РФ и Беларуси. Этот вопрос будет обсуждаться в будущем.

Напомним, что на турнирах WTA и ATP российские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Ранее сообщалось, что украинские теннисисты, среди которых и первая ракетка нашей страны Элина Свитолина, требуют полного отстранения игроков из РФ и Беларуси, которые публично не высказались против войны в Украине.

Читайте также:

Стаховский поставил на место Надаля, который назвал несправедливым отстранение россиян от Wimbledon

В стиле пропаганды: российский боксер ответил на призыв Владимира Кличко отстранить его от боя

Россиянин вышел на забег в футболке с трезубцем - на родине ему пожелали смерти