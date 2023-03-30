Последствия громкого скандала: Индонезию лишили права проведения молодежного ЧМ-2023 по футболу

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение лишить Индонезию права на проведение финальной части чемпионата мира по футболу среди игроков в возрасте до 20 лет.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Соответствующее решение было принято после инцидента с жеребьевкой молодежного ЧМ-2023. Церемония была намечена на 31 марта, но ее пришлось отложить.

Причиной стало то, что губернатор острова Бали, где должна была состояться жеребьевка, отказался принимать делегацию сборной Израиля. В Джакарте также прошли протесты с призывами не допустить израильтян к участию в турнире.

Отметим, что между Индонезией и Израилем нет официальных дипломатических отношений из-за Палестины, которую индонезийские власти поддерживают в конфликте с израильтянами.

Нового хозяина молодежного ЧМ-2023 ФИФА объявит в ближайшее время. Даты проведения турнира останутся неизменными – с 20 мая по 11 июня.

Добавим, что турнир должен был состояться еще в 2021 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Напомним, действующим чемпионом мира по футболу среди команд U-20 остается сборная Украины. В финале 2019 года подопечные Александра Петракова обыграли Южную Корею. К сожалению, защитить титул "сине-желтые" уже точно не смогут, ведь не преодолели квалификацию.

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