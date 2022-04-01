Последствия русского мира: жена Усика показала их дом в Ворзеле после захвата оккупантами

Последствия русского мира: жена Усика показала их дом в Ворзеле после захвата оккупантами

Дом украинского чемпиона был взят российскими войсками.

Жена чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика Екатерина показала последствия пребывания российских оккупантов в их доме в Ворзеле (поселок Киевской области - расположен между Ирпенем и Бучей).

Соответствующую фотографию она опубликовала в сторис Instagram.

"Русский мир! Заехал и ко мне! Твари! Просто все испортили, на*рали, как всегда!", - написала Екатерина.

фото — Instagram usykkate1

После полномасштабного российского вторжения Усик вступил в территориальную оборону, однако позже получил разрешение на выезд из страны и сообщил, что будет готовиться к реваншу из Энтони Джошуа.

35-летний спортсмен выложил видеообращение на своей странице в Instagram, где объяснил свое решение покинуть Украину в условиях войны. По мнению боксера, таким образом он больше поможет своей стране.

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