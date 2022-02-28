Последствия вторжения РФ в Украину: немецкий футбольный клуб расторг контракт с "Газпромом"

"Шальке" досрочно прекратил сотрудничество с компанией страны-оккупанта.

Известный немецкий футбольный клуб "Шальке" из Гензелькирхена расторг спонсорский контракт с российским "Газпромом" в ответ на развязанную Российской Федерацией войну в Украине.

Об этом сообщает официальный сайт "Шальке".

"Правление и наблюдательный совет "Шальке" пришли к соглашению о досрочном прекращении сотрудничества клуба с "Газпромом". В настоящее время клуб ведет переговоры с представителями текущего спонсора, дополнительная информация будет опубликована позже.

Это решение не отразится на финансовых возможностях клуба. Руководство клуба уверено, что в ближайшее время сможет объявить о новом партнере", - говорится в официальном заявлении немецкого клуба.

FC Schalke 04's managing board и supervisory board должен быть до конца club's partnership с GAZPROM prematurely.



More information to follow. pic.twitter.com/nr5vjzSybm — FC Schalke 04 (@s04_en) February 28, 2022

Отметим, что "Газпром" являлся спонсором "Шальке" с 2006 года, а с 2007 года логотип "Газпрома" размещался на футболках игроков. Согласно контракту, немецкая команда получала 30 миллионов евро в год.

До этого стало известно, что на фоне российской агрессии "Шальке" убрал из формы лого "Газпрома". А еще раньше ведущее немецкое издание Bild в своих материалах заменило лого "Газпрома" на футбольной форме надписью "Свободу Украине!".

Как сообщалось, известный украинский футбольный тренер Юрий Вернидуб, а также знаменитые боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко вступили в территориальную оборону. А футболист Андрей Ярмоленко перечислил 3 миллиона гривен украинской армии.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 29

вертолеты — 29

танки – 191

боевые бронированные машины — 816

пушки — 74

ЗРК "Бук" — 1

"Грады" — 21

автомобильная техника — 291

цистерны – 60

БпЛА ОТР2 – 3

корабли и катера — 2

личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: