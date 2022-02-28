Последствия вторжения РФ в Украину: немецкий футбольный клуб расторг контракт с "Газпромом"

"Шальке" досрочно прекратил сотрудничество с компанией страны-оккупанта.
Известный немецкий футбольный клуб "Шальке" из Гензелькирхена расторг спонсорский контракт с российским "Газпромом" в ответ на развязанную Российской Федерацией войну в Украине.
Об этом сообщает официальный сайт "Шальке".
"Правление и наблюдательный совет "Шальке" пришли к соглашению о досрочном прекращении сотрудничества клуба с "Газпромом". В настоящее время клуб ведет переговоры с представителями текущего спонсора, дополнительная информация будет опубликована позже.
Это решение не отразится на финансовых возможностях клуба. Руководство клуба уверено, что в ближайшее время сможет объявить о новом партнере", - говорится в официальном заявлении немецкого клуба.
FC Schalke 04's managing board и supervisory board должен быть до конца club's partnership с GAZPROM prematurely.— FC Schalke 04 (@s04_en) February 28, 2022
More information to follow. pic.twitter.com/nr5vjzSybm
Отметим, что "Газпром" являлся спонсором "Шальке" с 2006 года, а с 2007 года логотип "Газпрома" размещался на футболках игроков. Согласно контракту, немецкая команда получала 30 миллионов евро в год.
До этого стало известно, что на фоне российской агрессии "Шальке" убрал из формы лого "Газпрома". А еще раньше ведущее немецкое издание Bild в своих материалах заменило лого "Газпрома" на футбольной форме надписью "Свободу Украине!".
Как сообщалось, известный украинский футбольный тренер Юрий Вернидуб, а также знаменитые боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко вступили в территориальную оборону. А футболист Андрей Ярмоленко перечислил 3 миллиона гривен украинской армии.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- самолеты — 29
- вертолеты — 29
- танки – 191
- боевые бронированные машины — 816
- пушки — 74
- ЗРК "Бук" — 1
- "Грады" — 21
- автомобильная техника — 291
- цистерны – 60
- БпЛА ОТР2 – 3
- корабли и катера — 2
- личный состав ориентировочно – 5300
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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