Последствия вторжения в Украину: известный российский футбольный клуб попал под санкции США

Московский гранд пострадал от решения руководства своей страны.

Министерство финансов США ввело санкции против России после того, как президент страны-агрессора Владимир Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Вторжение РФ в Украину заставило Министерство финансов США расширить список попавших под санкции российских компаний, сообщает официальный сайт Министерства финансов США.

Новые санкции также коснулись московского ЦСКА. Московский клуб является дочерней компанией VEB RF, руководство которой связано с российскими властями. Около двух лет назад VEB RF приобрела 77,63% ЦСКА.

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