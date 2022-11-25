Последствия жуткого нокаута: экс-чемпион мира по боксу умер в возрасте 37 лет

Мойзес Фуэнтес больше года боролся за свою жизнь.

Бывший чемпион мира по версии WBO в самом легком весе Мойзес Фуэнтес ушел из жизни в возрасте 37 лет из-за проблем со здоровьем, вызванных разрушительным нокаутом, в котором он побывал в прошлом году.

Осенью 2021 года Фуэнтес провел бой против своего соотечественника, мексиканского проспекта Давида Куэльяра. В седьмом раунде соперник сверхмощным левым хуком отправил Мойзеса в нокаут.

Фуэнтес потерял сознание и в течение нескольких минут неподвижно лежал на канвасе, получая помощь медиков. Затем его забрали с ринга на носилках и доставили в больницу.

У спортсмена диагностировали черепно-мозговую травму. Он перенес операцию, но после нее возникло много осложнений. Боксер больше года боролся за свою жизнь, но, к сожалению, его сердце перестало биться.

"С глубокой грустью и горем мы извещаем, что мексиканский чемпион Мойзес Фуэнтес умер. Он потерпел поражение нокаутом, в результате чего в его голове образовался тромб. Мойзес храбро боролся более года, но, к сожалению, ушел из жизни", – говорится в заявлении WBO .

За свою карьеру Фуэнтес одержал 25 побед, потерпел семь поражений и завершил один бой вничью.

Ранее сообщалось, что колумбийский боксер Луис Киньонес умер от полученных на ринге травм.

Читайте также:

18-летний африканский боксер умер после тренировочного спарринга

Было всего 38 лет: умер один из самых мощных нокаутеров в истории UFC

Южноафриканский боксер умер после боя: на ринге начал сражаться с невидимым соперником (видео)