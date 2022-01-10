Посмешище года: скандальному российскому футболисту вручили "Золотой унитаз" в Италии

Посмешище года: скандальному российскому футболисту вручили "Золотой унитаз" в Италии

Александра Кокорина признали худшим игроком прошлого сезона.

Российский форвард "Фиорентины" Александр Кокорин стал лауреатом антипремии "Золотой унитаз", которая ежегодно вручается худшим футболистам итальянской Серии А.

30-летний Кокорин, ранее сидевший в тюрьме за драку, победил в номинации "Посмешище".

Причем "триумф" бывшего футболиста сборной России оказался безоговорочным - за него проголосовали 53,21% всех респондетов портала Calciobidoni.

Кокорин с огромным запасом опередил полузащитника "Ювентуса" Андриана Рабьо (22,02%) и нападающего "Салернитаны" Симеона Точукву Нванко (9,17%).

В 2021 году Кокорин провел 9 матчей за "Фиорентину", однако ни разу не отличился.

Александр перешел в итальянский клуб из московского "Спартака" в январе 2021 года. Сумма его трансфера составила 4,5 миллиона евро.

Напомним:

В октябре 2018 года Кокорин и Павел Мамаев стали участниками двух драк в центре Москвы. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Против игроков было возбуждено уголовное дело по статье "Побои". Суд приговорил Кокорина к 1 году и 6 месяцев, а Мамаева - к 1 году и 5 месяцев заключения.

В сентябре 2019 года Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы по условно досрочному освобождению.

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