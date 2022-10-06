"Посмешище перед всем миром": Владимир Кличко - о возвращении боксеров РФ и Беларуси к соревнованиям

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе подверг жесткой критике Международную федерацию бокса, которая допустила к международным соревнованиям россиян и белорусов.

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко осудил позорное решение Международной федерации бокса (IBA) допустить к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов, а также разрешить им соревноваться под флагами своих стран.

"Можете ли вы нокаутировать себя? Да. IBA является таким примером и выставляет себя на посмешище перед всем миром, презирая гуманистические и общечеловеческие ценности. Бокс заслуживает лучшего. Какой позор", - написал Кличко-младший у себя в Twitter.

Can you knock yourself out? Да! @IBA_Boxing является иллюстрацией и составит кусок его в середине всей планеты по требованию к человеческим и универсальным значениям. Boxing deserves much better. What a shame. — Klitschko (@Klitschko) октябрь 5, 2022

Добавим, что IBA возглавляет скандальный российский функционер Умар Кремлев. Именно он в конце сентября призвал вернуть к соревнованиям россиян и белорусов, отстраненных от участия в турнирах после начала полномасштабного вторжения армии РФ на украинские территории.

Ранее IBA запретила сборной Украины выступать на юношеском чемпионате Европы под государственным флагом, заставив наших боксеров соревноваться исключительно под флагом IBA. Из-за этого украинцы устроили протест и вообще отказались выходить в ринг. После громкого скандала юниорская сборная Украины по боксу приняла решение немедленно покинуть континентальное первенство.

Позже IBA заявила, что, несмотря на отстранение Федерации бокса Украины, спортсмены национальной команды смогут выступать под сине-желтым флагом и использовать государственную символику. В то же время они не смогут соревноваться под названием "Украина": официально они будут представлять "Украинскую сборную IBA" (IBA Ukrainian Team).

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